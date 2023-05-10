Yunanistan ve İran sınırında 8 terörist yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve İran sınırında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan ve İran sınırında yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 2'si FETÖ, 2'si PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olmak üzere 8 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 8 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda, yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 2'sinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.