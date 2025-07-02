Yunanistan ve İran Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, İranlı mevkidaşı Abbas Erakçi ile telefonda görüştü.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda, Yerapetritis'in bugün Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve görüşmede Orta Doğu'daki son gelişmelerin ele alındığı aktarıldı.

Yerapetritis, bölgesel güvenlik sorunlarına sürdürülebilir çözümlere ancak diplomasi ve müzakere yoluyla ulaşılabileceğini vurguladı.

Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşmasına uyulmasının da önemine işaret eden Yerapetritis, küresel barış ve refah için deniz güvenliğinin güvence altına alınması gerektiğinin altını çizdi.