Yunanistan ve Irak'ta PKK kamplarında eğitim alan terörist İstanbul'da yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK silahlı terör örgütünün Yunanistan'daki kamplarına katılan daha sonra Irak'taki eğitim kamplarına geçen, Irak'tan da Türkiye'ye pasaportla giriş yapan Senar ve Hebun kod adlı Ünal Güneş İstanbul'da 7 Eylül 2022 tarihinde düzenlenen operasyonla yakalandı. "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 Eylül 2022'de tutuklanan Güneş, hakkında 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Ünal Güneş, suçlamayı reddederek herhangi bir ideolojik eğitim almadığını ve beraatini talep etti. Güneş, 18 Mayıs 2023 tarihinde 6 yıl 3 ay hapis cezası çarptırıldı. Mahkeme, örgüt bağlantısı nedeniyle kaçma ihtimali bulunduğu gerekçesiyle sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verdi.

MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADIMahkeme, sanık Ünal Güneş hakkındaki gerekçeli kararını tamamladı. Gerekçede sanığın Yunanistan'da ve Kuzey Irak'ta silahlı ve ideolojik eğitim gördüğü, sanığa silah ve mermi verildiği, sanığın 29 Temmuz 2022 tarihinde Habur sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığının sabit olduğu belirtildi. Sanığın savunmasında örgüte bilerek ve isteyerek katılmadığını, yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitmek isterken Yunanistan'da yakalandığını bir müddet esir tutulduğunu sonrasında örgüt mensuplarının kendisini zorla alıkoyarak Irak'a götürdüklerini, kendisinin de buradan kaçtığını ve örgüt üyesi olmadığını savunmuşsa da tanık beyanlarına göre örgüt kamplarında eğitim aldığı, kod isim kullandığı belirtilerek savunmalarına itibar edilmediği kaydedildi. Gerekçede, sanığın örgütün talimatlarını yerine getirebilecek konumda olduğu, örgüt yapılanması içerisinde yer aldığı, dolayısıyla örgüte bilerek ve isteyerek katıldığı, örgütün bir parçası olmayı istediği ve bu amaçla faaliyet gösterdiği ifade edildi. Sanığın örgütsel eylemlerini kabul etmediği dolayısıyla pişmanlığından bahsedilemeyeceği kaydedilerek faydalanmak istediği etkin pişmanlık hükümlerinden uygulanamayacağı belirtildi.