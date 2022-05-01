Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.