Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı - Haberler

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Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

AA - Ahmet Sertan Usul - Güncel
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Yunanistan ve Irak sınırından yasa dışı geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Yunanistan'a ve Irak'tan Türkiye'ye geçmeye çalışan, aralarında FETÖ ve PKK/KCK terör örgütü mensuplarının da bulunduğu 7 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Irak'tan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, birinin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

AA / Ahmet Sertan Usul - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Yunanistan, Terör, Irak, Güncel, Haberler

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