Yunanistan ve Bulgaristan, enerji alanında işbirliği için iki mutabakat zaptı imzaladı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geldiği Atina'da iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini öngören iki mutabakat zaptı imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in bir araya geldiği Atina'da iki ülke arasında enerji alanında işbirliğini öngören iki mutabakat zaptı imzalandı.

Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas ile Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov, iki ülke arasındaki enerji işbirliğini artırmaya yönelik biri doğal gaz temini ve depolanmasında işbirliği, diğeri Dedeağaç Limanı ile Burgaz'ı "birleştirecek" yeni bir petrol boru hattı inşa edilmesine yönelik araştırma çalışmalarına ilişkin iki mutabakat zaptı imzaladı.

Miçotakis, görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Ukrayna krizinin ardından doğal gaz temininde yaşanan sıkıntılara dikkat çekerek söz konusu teminde Rusya'dan bağımsızlaşmanın ve farklı kaynaklar edinmenin önemli olduğunu belirtti.

Mutabakat zaptları çerçevesinde, Yunan işletmelerin Bulgaristan'ın kuzeybatısındaki Çiren'de bulunan tesislerde doğal gaz depolama imkanına sahip olacağını vurgulayan Miçotakis, Bulgar işletmelerin de aynı amaçla Yunanistan'ın Revithusa tesislerini kullanabileceğini dile getirdi.

Miçotakis, imzalanan diğer mutabakat zaptının Dedeağaç ve Burgaz arasında yeni bir petrol boru hattı kurulmasına yönelik çalışmaları öngördüğünü aktararak, bu hattın Ege ve Karadeniz'i de birbirine bağlayacağını ifade etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, Revithusa'daki tesislerden Bulgar işletmelerin faydalanma imkanı olacağı için duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Üzerinde çalışılacak Burgaz-Dedeağaç petrol boru hattı projesinin Bulgaristan'a enerji çeşitliliği açısından katkıda bulunacağını belirten Radev, bu hattın Boğaz'dan geçen tankerlere alternatif olacağını da kaydetti.