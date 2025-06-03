Yunanistan ve Arnavutluk Dışişleri Bakanları Atina'da Bir Araya Geldi

Yunanistan ve Arnavutluk Dışişleri Bakanları Atina'da Bir Araya Geldi
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ve Arnavutluk Dışişleri Bakanı İgli Hasani, ikili görüşmelerde ticaret, ekonomi ve AB üyeliği gibi konuları ele aldı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir araya geldi.

Yerapetritis ve Hasani, Yunanistan Dışişleri Bakanlığında ikili görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından iki bakan basın açıklamasında bulundu.

Hasani, Yerapetritis ile görüşmesinde Arnavutluk'un Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik perspektifinin gündeme geldiğini belirterek, AB üyeliğinin Arnavutluk'un önceliği olduğunu söyledi.

Yerapetritis de dünyanın hızlı bir şekilde kötüye giden bir değişim içerisinde olduğunu belirterek, çoğu kez çok taraflı diplomasinin dahi gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını ifade etti.

Böylesi bir ortamda, komşular arasında bölgesel işbirliğinin önemine değinen Yerapetritis, "Ülkelerimiz (Yunanistan ve Arnavutluk) arasındaki ilişkiyi gölgeleyen sorunlar ortadan kalkmalı ve bir daha yaşanmamalı." diye konuştu.

Yerapetritis, ikili görüşmede ticaret, ekonomi, yabancı yatırımlar, eğitim, kültür ve çevre gibi alanlarda işbirliği olanaklarının ele alındığını aktardı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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