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Yunanistan ve ABD Volos'ta Ortak Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirdi

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Yunanistan ve ABD'nin Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı düzenlendi. Deniz piyadeleri ve askeri helikopterlerin katıldığı tatbikatta operasyonel hazırlık, muharebe yeterliliği, teknik bilgi alışverişi ve özel operasyon planlaması gibi eğitimler yapıldı.

Yunanistan ve ABD'nin Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunanistan-ABD askeri işbirliği faaliyetleri kapsamında 17-21 Temmuz'da Volos şehrindeki Stefanovikiu bölgesinde ortak eğitim tatbikatı düzenlendi.

Deniz piyadeleri ve askeri helikopterlerin katıldığı ortak tatbikatta, operasyonel hazırlık, muharebe yeterliliği, teknik bilgi alışverişi ve özel operasyon planlaması gibi eğitimler yapıldı.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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