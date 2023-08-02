Yunanistan ve ABD Volos'ta Ortak Eğitim Tatbikatı Gerçekleştirdi

Yunanistan ve ABD'nin Volos şehrinde ortak eğitim tatbikatı düzenlendi. Deniz piyadeleri ve askeri helikopterlerin katıldığı tatbikatta operasyonel hazırlık, muharebe yeterliliği, teknik bilgi alışverişi ve özel operasyon planlaması gibi eğitimler yapıldı.