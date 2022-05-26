Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı - Haberler

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Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Yunanistan unsurlarının geri ittiği 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 41 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Mayıs günü saat 08.30 sıralarında Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu (TCSG-4) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri tespit edilen lastik bot içerisindeki 41 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Yunanistan, Karaburun, Güncel, Haberler

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