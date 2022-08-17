Yunanistan'ın, göçmenleri Türk kara sularına ittiği anlar görüntülendi
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MİLLİ Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilip, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini duyurdu.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca lastik bota transfer edilip, Türk kara sularına itildiği anların insansız hava aracı ile tespit edildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Karaburun/İzmir kuzeyinde, 16 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik unsurları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.