Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bot ile 2 can salındaki 67 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 10'u çocuk 34 düzensiz göçmeni kurtardı.

Datça ilçesi açıklarında da Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 3'ü çocuk toplam 33 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.