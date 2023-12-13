Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 21 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında fiber karinalı lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber karinalı lastik bottaki 21 düzensiz göçmen ekiplerce karaya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.