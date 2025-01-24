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Yunanistan Unsurlarınca Geri Itilen 46 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Yunanistan Unsurlarınca Geri Itilen 46 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki lastik bot içinde düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etti.

"KB-119" botu ekiplerince düzenlenen operasyonda, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen Afganistan uyruklu 24'ü çocuk 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Göçmenler, işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
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