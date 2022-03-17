Yunanistan unsurlarınca geri itilen 29 düzensiz göçmen kurtarıldı

ÇEŞME, İZMİR (İHA) - İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 29 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Mart saat 08.00 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen 29 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

(Akın Küçükkurt/ İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel