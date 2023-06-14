Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla açıklarında lastik bot içerisinde bulunan 9 düzensiz göçmen Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itildi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenlerin yanı sıra, Bodrum açıklarında durdurulan 8 düzensiz göçmen de yakalandı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen kurtarıldı, 8 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 9 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Ekipler, Bodrum açıklarında durdurdukları lastik bottaki 8 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.