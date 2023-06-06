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Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarıldı

Güncel Haberler

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 7 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık açıklarındaki can salı içinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etti.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-61" gemisi, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Suriye uyruklu 7 düzensiz göçmeni kurtardı.

Karaya çıkarılan yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel

Yunanistan Çanakkale Güncel Haberler

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