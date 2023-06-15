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Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmen Dikili'de karaya çıkarıldı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 29 düzensiz göçmen Dikili'de karaya çıkarıldı

Güncel Haberler

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 29 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 29 göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Güncel

Yunanistan Dikili İzmir Güncel Haberler

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