Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.