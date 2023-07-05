Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de lastik botların içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Bölgeye yönlendirilen "TCSG-907" botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenleri kurtardı.
Kıyıya getirilen 16 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.
Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel