Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı ve Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.