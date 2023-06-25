Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında can salı içinde düzensiz göçmenler olduğunu belirledi. Bölgeye yönlendirilen 'KB-20' botu, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Yemen, Sudan ve Eritre uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı. Kıyıya getirilen 14 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.