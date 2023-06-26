Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 11 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilen göçmenlerin yanı sıra, Fethiye ilçesindeki özel teknede rahatsızlanan bir kişi de tıbbi tahliye edildi.