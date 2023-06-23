Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 48 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Dikili ilçesi açıklarındaki lastik botta bir grup düzensiz göçmen bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 48 düzensiz göçmeni kurtardı.???????

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.