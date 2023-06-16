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Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı ve yakalandı

Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı ve yakalandı

Güncel Haberler

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Datça ve Bodrum ilçesi açıklarındaki üç ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 35 düzensiz göçmen kurtarıldı, 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, farklı zamanlarda Datça ve Bodrum ilçesi açıklarındaki üç ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgelere Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik botlardaki 35 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Fethiye açıklarında da lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından durdurulan hareketli lastik bottaki 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel

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