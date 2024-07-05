Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17'si çocuk, 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17'si çocuk, 32 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 2 Temmuz'da saat 13.30'da, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenler olduğu bilgisini aldı. Bölgeye 'KB-119' Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği can salındaki 17'si çocuk, 32 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.