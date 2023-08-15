Yunanistan unsurları tarafından geri itilen kaçak göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 51 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 51 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtardı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 13 Ağustos'ta saat 01.55 ve 05.15'te Bodrum açıklarında fiber tekne ve lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Ekipler, Yunanistan unsurlarının Türk kara sularına geri ittiği toplam 51 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.