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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler Türk kara sularına ulaştı

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Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 33 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen 30 düzensiz göçmeni kurtararak karaya getirdi.

Datça ilçesi açıklarında da geri itilen lastik bottaki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Yunanistan Bodrum Muğla Güncel Haberler

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