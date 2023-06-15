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Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler kurtarıldı

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Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 14 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dalaman ilçesi açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirlenen 14 göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

Yunanistan Dalaman Muğla Güncel Haberler

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