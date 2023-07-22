Yunanistan unsurları tarafından geri itilen göçmenler Datça'da karaya çıkarıldı
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salındaki 19 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botuyla ekipler yönlendirildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildikleri belirlenen can salındaki 19 düzensiz göçmeni kurtararak karaya getirdi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.