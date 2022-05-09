Yunanistan, Ukrayna'ya zırhlı muharebe aracı gönderebilir

Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muharebe aracı gönderebileceği ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan, elinde bulunan BMP-1 tipi zırhlı muharebe araçlarının yerine geçebilecek benzer araçların kendisine temin edilmesi halinde, Ukrayna'ya bu araçları göndermeye sıcak bakıyor.

Almanya, Yunanistan'ın Ukrayna'ya BMP-1 tipi zırhlı muhabere aracı göndermesini istiyor.

Ukrayna ise Yunanistan'dan Stinger hava savunma sistemi ve Harpoon tipi anti-gemi füzesi talep ediyor.