Yunanistan: Ukrayna'ya S-300 göndermiyoruz - Haberler

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Yunanistan: Ukrayna'ya S-300 göndermiyoruz

AA - Derya Gülnaz Özcan - Güncel
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Yunanistan: Ukrayna'ya S-300 göndermiyoruz

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya S-300 füzesi göndermesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya S-300 füzesi göndermesinin söz konusu olmadığı bildirildi.

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, Selanik'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Ukrayna'ya yeni bir silah yardımının söz konusu olmadığını söyledi.

İkonomu, Yunanistan'ın Ukrayna'ya daha önce insani ve askeri yardım gönderdiğine dikkati çekerek, "Şu an masada böyle bir konu yok. Her halükarda, ülkemizin savunması için gerekli olan silah sistemleri (S-300) böyle bir tartışmanın konusu olamaz." diye konuştu.

AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

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