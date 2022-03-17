Yunanistan, Ukrayna'ya ek silah yardımına onay vermiyor

Yunanistan'ın, Ukrayna'ya ek askeri yardım yapmayı reddettiği ileri sürüldü.

Kathimerini gazetesinin haberine göre, Yunanistan'ın Ukrayna'ya kendi Silahlı Kuvvetlerinden daha fazla silah desteği veremeyeceği Kiev'e iletildi.

Ukrayna tarafı, Yunanistan'ın Silahlı Kuvvetleri bünyesinde bulunan, eski Sovyet teknolojisine sahip TOR-M1 tipi ve OSA-AK tipi uçaksavar sistemlerini Ukrayna'ya gönderme ihtimalini herhangi bir resmi talep olmaksızın araştırdı ancak Yunanistan'dan olumlu yanıt alamadı.

Girit'te bulunan S-300 füzelerine ilişkin bir talep bulunmadığı belirtilen haberde, savaşın ilk günlerinde Ukrayna'ya kalaşnikof ve roketatar gönderen Yunanistan'ın Avrupa Birliğinin (AB) diplomatik çözüme vurgu yapan çizgisini takip ettiği savunuldu.