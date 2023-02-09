Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yunanistan Türkiye'deki depremzedelere uçakla insani yardım gönderiyor

Güncel Haberler

Yunanistan Türkiye'deki depremzedelere uçakla insani yardım gönderiyor

Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı.

Yunanistan, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen iki depremin ardından Türkiye'ye 5 uçakla insani yardım malzemesi gönderme kararı aldı.

İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in talimatıyla depremzedelerin yaralarının hafifletilmesi için acil ihtiyaç maddeleri ve sağlık malzemelerinden oluşan yardım gönderilmesine karar verildiği belirtildi.

İçinde 7 bin 500 battaniye, 1500 yatak ve hem barınma ihtiyacı olarak hem de mobil muayenehane olarak kullanılabilecek 500 çadır bulunan insani yardım malzemelerine İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Hristos Stilyanidis ve Sivil Koruma Genel Sekreteri Vasilyos Papayeorgiu da bizzat eşlik edecek.

Türk yetkililer, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes ve Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması çerçevesinde AB Komisyonu ile koordineli bir şekilde gönderilen insani yardım için AEGEAN Havayolları Türkiye'ye 5 uçuş gerçekleştirecek.

Yunanistan, biri pazartesi, diğeri dün olmak üzere Türkiye'ye iki ayrı arama kurtarma ekibi göndermişti.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Derya Gülnaz Özcan - Güncel

Kiryakos Miçotakis Kahramanmaraş Yunanistan Türkiye Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title