Üye Girişi
Haberler

Yunanistan, Türk kara sularına geri ittiği göçmenler İHA ile tespit edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit edilerek, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde Midilli Adası'nın kuzeyinde Yunanistan'ın Türk kara sularına geri ittiği düzensiz göçmenlerin İHA ile tespit edilerek, Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait İHA ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında; Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik unsurlarının Midilli Adası'nın kuzeyinde kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan 1 adet botu, kuzey yönünde Türk kara sularına iterek bölgeden ayrıldığı görüntülendi. Sahil Güvenlik Komutanlığımız derhal bilgilendirilerek, söz konusu göçmenler bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Midilli Adası Ege Denizi Yunanistan Denizcilik Politika Güncel Haberler

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

Dilan Polat'ın tahliye talebi reddedildi

 Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

 Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini düşürdü

 Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı

Üsküdar'da çöp sorunu! Vatandaş şikayet etti, belediye ekipleri soluğu mahallede aldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title