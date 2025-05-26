Yunanistan Turizmi 2025'te Yüzde 5 Büyüme Bekliyor

Yunanistan Turizmi 2025'te Yüzde 5 Büyüme Bekliyor
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Yunanistan, 2025 yılında yabancı turist sayısında 2024'e kıyasla yüzde 5 artış öngörüyor. Yunanistan Ulusal Bankası'nın tahminine göre, ülkede turizm sektörü pandemiden önceki seviyeleri aşarak istikrarlı bir büyüme kaydetti. 2024 yılında 35,9 milyon ziyaretçi ile 21,7 milyar euro gelir elde edildi.

ATİNA, 26 Mayıs (Xinhua) -- Yunanistan turizm sektörünün 2025 yılında da güçlü büyümesini sürdüreceği ve yabancı turist sayısının 2024'e kıyasla yüzde 5 oranında artacağı öngörülüyor.

Yunanistan'ın resmi haber ajansı AMNA'nın pazar günü bildirdiğine göre Yunanistan Ulusal Bankası tarafından yayımlanan tahmin, 2025 yılının ilk dört ayında gözlemlenen eğilimlere ve otel sektöründe önümüzdeki aylara yönelik yapılan çok sayıda rezervasyona dayanıyor.

2024 yılında 35,9 milyon ziyaretçiyi ağırlayan Yunanistan bundan 21,7 milyar euro gelir elde etti. Bu rakam, ülkenin 32,7 milyon ziyaretçi ile 20,6 milyar euro turizm geliri kaydettiği 2023 yılına kıyasla bir artışa işaret ediyor.

Yetkililer ve sektör uzmanlarına göre, jeopolitik gerilimler ve ekonomik belirsizliğin damgasını vurduğu zorlu küresel ortama rağmen, Yunan turizmi son yıllarda pandemi öncesi seviyeleri aşarak dayanıklılığını kanıtladı ve istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Ülkenin uzun vadeli turizm stratejisi gittikçe daha fazla uzak pazarları hedefliyor. Raporda, bu pazarlardan gelen gezginlerin genellikle daha uzun süre kaldıkları, yoğun sezon dışında seyahat ettikleri ve daha fazla harcama yaptıkları belirtildi.

Uzmanlara göre hem doğrudan hem de dolaylı hava bağlantılarının genişletilmesiyle Yunanistan'ın uzak mesafelerden gelen ziyaretçiler için cazibesini daha da artırması bekleniyor.

Turizm, Yunanistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasına yaklaşık yüzde 13 oranında katkıda bulunuyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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