Yunanistan Turizm Bakanı: Yunanistan Çinli Turistleri Yeniden Ağırlamaya Çok İstekli

ATİNA, 21 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias Xinhua ile Perşembe günü yaptığı söyleşide Yunanistan'ın, Çin'in Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından Çinli turistleri yeniden ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

ATİNA, 21 Ocak (Xinhua) -- Yunanistan Turizm Bakanı Vassilis Kikilias Xinhua ile Perşembe günü yaptığı söyleşide Yunanistan'ın, Çin'in Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından Çinli turistleri yeniden ağırlamaya hazır olduğunu söyledi.

Kikilias, "Yeni turizm sezonunda Çinli dostlarımıza, yolculara ve turistlere yeniden merhaba demeye hazırız" dedi.

Pandeminin ortaya çıkışı, son yıllarda Yunanistan'a yaşanan muazzam Çinli turist akışında frene basılmasına neden olmuştu.

Atina Uluslararası Havaalanı'nın (AIA) resmi verilerine göre 2011'de Yunanistan'a gelen Çinli turist sayısı sadece 70.373'tü. Atina ile Beijing arasında ilk doğrudan uçuşun 2019 yılında hizmete girmesiyle bu rakam 217.600'e ulaştı.

22 Aralık 2022 tarihinde Çin Havayolları, Çin ve Yunanistan arasındaki ikinci doğrudan sefer olan Atina ile Shanghai seferlerine başladı. Bunun Yunanistan'a gelen Çinli turist sayısını daha da artırması bekleniyor.

Kikilias, "Bizim açımızdan Çin ve Çin pazarı turizm açısından ama aynı zamanda da kültür açısından çok önemli; Çin halkıyla en iyi ilişkilere sahip olduğumuz için çok mutluyuz" dedi.

Yunan bakan, Çinli turistlerin Yunanistan'a dönüşünün son yıllarda yaşanan tersliklerin ardından Yunanistan turizm endüstrisine destek olacağını söyledi.

Yunanistan'ın 2022'de harika bir turizm sezonu geçirdiğini ve bu trendin 2023 yılında da devam etmesinin beklendiğini belirten Kikilias, bu denklemde Çin pazarının esaslı bir yere sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Kikilias, Çinlilerin Yunan halkının kalbinde özel bir yere sahip olduğunu ve diğer ülke turistleriyle karşılaştırıldığında kendilerine özgü özellikleri dolayısıyla Yunanistan'ın turizm paydaşları için önemli bir rol oynadıklarını söyledi. Kikilias'a göre bunun nedeni, Çinli turistlerin turizm sezonu dışında seyahat etme eğiliminde olmaları ve kültüre değer vermeleri.

Kikilias, "Her iki ülkenin kültür ve medeniyeti de yüzyıllarca öncesine dayandığı için kültürümüz ve uygarlığımız hakkında bilgi edinmeye yoğun bir ilgi gösteriyorlar" dedi.

Turizm sektörü Yunanistan'ın gayrisafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yaklaşık yüzde 25'ine tekabül ettiği için Yunanistan, turizm sektöründe Çin-Yunanistan işbirliğine büyük değer veriyor.

Mart 2022'de Kikilias ile Çin'in Yunanistan Büyükelçisi Xiao Junzheng, turizm alanında önümüzdeki yıllarda işbirliğini güçlendirmek için Ortak Eylem Programı 2022-2024 isimli bir programa imza attılar.

"Yeniden bağlantı kurabilmemiz, ortak eylemlerimizi ileriye götürebilmemiz konusunda bize daha büyük fırsatlar sunuyor" diyen Kikilias, "Biz Çin halkına değer veriyoruz ve kültür, spor, ticaret ve elbette turizm konusunda ortak eylemleri görmekten elbette memnunuz" diye ekledi.

Yunan bakan, Çin'in Bahar Festivali nedeniyle Çin halkına içten dileklerini gönderdi.

Kikilias, " Onları (Çin halkını) Yunanistan'da ağırlamak konusunda çok istekli ve mutluyuz" dedi.