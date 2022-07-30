YUNANİSTAN TARAFINDAN EGE'DE GERİ İTİLEN MÜLTECİLER KURTARILDI - Haberler

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YUNANİSTAN TARAFINDAN EGE'DE GERİ İTİLEN MÜLTECİLER KURTARILDI

MSB: Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi.

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MSB: Ege Denizi'nin Çeşme batısında, 29 Temmuz 2022 tarihinde Yunanistan'a ait P-930 sahil güvenlik botu tarafından 2 adet mülteci botu ile düzensiz göçmenlerin Türk kara sularına itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirilerek düzensiz göçmenlerin Sahil Güvenlik unsurları tarafından kurtarılması sağlandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ege Denizi Yunanistan Güncel Haberler

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