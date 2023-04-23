Yunanistan, Sudan'daki vatandaşlarının tahliyesi için uçaklarını Mısır'a konuşlandıracak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Mısır'a konuşlandırılacağını duyurdu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Sudan'da yaşanan olaylar nedeniyle bu ülkedeki vatandaşlarının tahliyesi için Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçaklarının Mısır'a konuşlandırılacağını duyurdu.

Dendias, Sudan'da 15 Nisan'da başlayan ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalarda mahsur kalan Yunan vatandaşlarının tahliye operasyonuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in kararıyla Yunan Hava Kuvvetlerine ait askeri nakliye uçakları ve askeri personelin tahliye operasyonlarına katılmak üzere Mısır'da hazır bekletilmesi kararı alındığını aktaran Dendias, "Vatandaşlarımız iki haftadır şiddetli çatışmaların yaşandığı Hartum'da mahsur durumda. Hükümetin ilk andan itibaren önceliği, Yunan vatandaşlarının güvenliği ve korunması." dedi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütüne göre çatışmalarda 400'den fazla kişi hayatı kaybetti.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani" ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.