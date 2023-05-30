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Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş girişimi: 10 kişi yakalandı

Yunanistan sınırından yasa dışı geçiş girişimi: 10 kişi yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü terör örgütü mensubu 10 kişinin yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize, ülkemizden de Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10 kişiyi yakaladı. Yakalananlardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel

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