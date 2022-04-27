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Son dakika haberi... Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Son dakika haberi... Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Son dakika haberleri: Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede kontrol yapan güvenlik güçleri tarafından Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan H.A, C.E ve C.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüphelilerden C.A, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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