Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.G.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel