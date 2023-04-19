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Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçlerince Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan M.G.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesine getirilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne Meriç Güncel Haberler

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