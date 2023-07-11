Yunanistan sınırında kavurucu sıcak altında güle oynaya hasat mesaisi

Sıcak havaya rağmen müzik eşliğinde bezelye hasadı

EDİRNE - Edirne'de kavurucu sıcağın altın günlük 300 lira yevmiye ile kovalarla bezelye toplayan tarım işçileri, Yunanistan hududuna karşı oyun havası eşliğinde gülle oynaya hasat mesaisi yaptı.

Edirne'nin Karaağaç Mahallesi'nde 37 dereceyi bulan kavurucu sıcak havaya rağmen bezelye hasadı yapıldı. Edirne'nin sebze deposu olarak bilinen Karaağaç Mahallesi'nde bezelye hasadının yapan tarım işçileri bu yıl hasadın çok verimli geçtiğini söyledi.

Karaağaç Mahallesi'nde Tunca, Meriç ve Arda nehirlerinin de toprağa su kaynağı sağladığından dolayı yetiştirilen yerli ürün bezelyelerden bol verim alınıyor.

"Bu yıl geçen yıla göre 4 kat fazla verim aldık"

Bu yıl üretimin çok iyi olduğunu belirten üretici Tunahan Ule, manavlara ve marketlere hasat edilen bezelyeleri verdiklerini ifade ederek, "Şu andaki fiyatını 30 lira. Talep çok var verilerimiz çok güzel topladıktan sonra kalan kısmı da makalemizde hayvancılık ile uğraşan kişilere veriyoruz. Yerli ürün olduğu için ilgi güzel oluyor. Geçen yıl da liradan satıyorduk. Bezelyeyi toplayan kendi ekibimiz var. Bu yıl geçen yıla göre 4 kat fazla verim aldık. Yağmur bezelyelere çok iyi geldi. En çok ürünü bu sene topladık. Bu zamana kadar hiç bu şekilde verim olduğunu görmedik. İlk defa bu sene son 5 yılın en yüksek verimini aldık. Satışlarımız da güzel gittiği için emeğimizin karşılığını aldık" dedi.

"Çok sıcak var ama ekmek parası için çalışıyoruz"

Kavurucu sıcağın altında günlük 300 lira çalıştığını belirten Bedia Genç Millet, Edirne'de okuyan çocuklarına katkı sağmak için güneşli havaya rağmen çalıştıklarını ifade ederek, "Kavurucu sıcaklara var, yüzümüzden de belli oluyor havalar çok sıcak ama ekmek parası ama çalışmak zorundayız" diye konuştu.

"Öğrencilerimiz var okutmak için çalışmak zorundayız"

Gümüşhaneli olduğunu ve uzun zamandır Edirne'de yaşadığını vurgulayan tarım işçilerinden Leyla Özdemir, çocuklar için çalıştığına değinerek, "Hasat mevsimde ekmek parası için buraya geliyoruz. Burada çalışıyoruz. Günlük 300 lira yevmiye ile burada çalışıyoruz. Sıcak soğuk demiyoruz, öğrencilerimiz var onları okutmak için buraya geliyoruz. Sıcakta çok zor ama yapacak bir şey yok çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.