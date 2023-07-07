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Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

Yunanistan sınırında FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

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Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan sınırından yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışan 2'si FETÖ üyesi 3 kişinin yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutlarda yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 3 kişi hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Bunlardan 2'sinin FETÖ mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel

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