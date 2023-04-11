Yunanistan sınırında bir FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan bir terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.