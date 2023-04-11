Üye Girişi
Haberi Paylaş
Yunanistan sınırında bir FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan sınırında bir FETÖ mensubu yakalandı

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan bir terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan bir terör örgütü mensubunun yakalandığını bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da devam ediyor. Hudut kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ mensubu olduğu belirlendi." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Savunma Bakanlığı Yunanistan Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title