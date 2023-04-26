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Yunanistan sınırında 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı

Yunanistan sınırında 1'i PKK/KCK mensubu 3 kişi yakalandı

Güncel Haberler

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu, 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK mensubu, 3 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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