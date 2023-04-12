Yunanistan sınırında 1 FETÖ mensubu yakalandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'dan zorla Türkiye'ye gönderilmeye çalışılan FETÖ mensubu kişinin Edirne'de hudut birliklerince yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deprem bölgesinde canla başla mücadele eden Mehmetçik, hudutlarımızın güvenliği için de görevinin başında. Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 1 kişi, Edirne'deki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan incelemede yakalanan şahsın FETÖ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi" denildi.