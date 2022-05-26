Yunanistan, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı - Haberler

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Yunanistan, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı

AA - Kemal Karadağ - Güncel
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Yunanistan, sınırı geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere karşı plastik mermi kullandı

Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni plastik mermiyle yaraladı.

Yunanistan güvenlik güçleri, Avrupa'ya gitmek için sınırı geçmeye çalışan iki Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni plastik mermiyle yaraladı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre Yunanistan polisi, Avrupa'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri engellemek için plastik mermi kullanıyor.

Yunanistan üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışan 2 Afganistan uyruklu göçmen, Yunan polisi tarafından kullanılan plastik mermiyle yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan göçmenler, tedavi altına alındı.

Yunanistan daha önce de göçmenleri Ege Denizi'nde geri itmiş ve çok sayıda göçmene şiddet uygulamıştı. Ayrıca kış mevsiminde de Yunanistan'ın insanlık dışı uygulamaları nedeniyle çok sayıda göçmen donarak yaşamını yitirmişti.

AA / Kemal Karadağ - Güncel

Güvenlik güçleri, Afganistan, Yunanistan, Güncel, Haberler

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