Yunanistan Silahlı Kuvvetleri Rodos Adası'nda tatbikat yaptı

Suriye'nin kuzeyinde yapılması beklenen olası bir kara harekatı gündemde yerini korurken, Yunanistan'ın Ankara-Atina hattında gerilimi arttırmaya yönelik adımları da devam ediyor. Yunan ordusu, 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre silah bulundurulmaması gereken Rodos'ta bir askeri tatbikat gerçekleştirerek adayı "alarm" pozisyonuna getirdi. tatbikata topçu, avcı uçakları, helikopter ve tanklar katıldı, gerçek mermilerle atışlar yapıldı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyince bölücü terör örgütü PKK/YPG unsurlarına yönelik olası bir kara harekatı gündemdeyken, bir taraftan da Yunanistan'ın tahrikleri devam ediyor.

YUNAN ORDUSUNDAN RODOS'TA SİLAHLI TATBİKAT

Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin, uluslararası anlaşmalar gereği gayri askeri statüde olması gereken Rodos Adası'nda silahlı tatbikat yaptığı bildirildi. Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, "Kolossos" isimli tatbikatta, adadaki tüm sistemler "alarm" pozisyonuna getirilerek, herhangi bir tehditte alınması gereken pozisyonlar belirlendi.

ANLAŞMAYA GÖRE SİLAH BULUNDURULMASI GEREKİYOR

Rodos Adası'nda 1947 Paris Barış Anlaşması'na göre yine silah bulundurulmaması gerekiyor. Ancak tatbikatta ise RM 70 çok namlulu roket atar sistemi kullanıldı. Ayrıca topçu, avcı uçakları, helikopter ve tanklar tatbikata katıldı, gerçek mermilerle atışlar yapıldı.

"EĞER BARIŞ İSTİYORSAN SAVAŞA HAZIRLAN"

Tatbikatı izleyen Korgeneral Grigorios Bundliakis "Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlan söylemiyle yola çıktık. Gecenin karanlığı operasyonlarda önemli rol oynuyor. Ordunun hareketlerini kolaylaştırıyor ve gündüze kıyasla ani baskınları kolaylaştırıyor. Dolayısıyla gece gelsinler ve askerlerimizin nasıl savaştığını görsünler" dedi.