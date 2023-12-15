Yunanistan Savunma Bakanı, adalarda konut inşa edecek

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, adalarda askeri personel, doktor ve öğretmenlerin de faydalanabileceği konutlar inşa edileceğini açıkladı. Dendias, bütçe görüşmeleri sırasında ülke savunması için alınacak modern araçların maliyetinin vatandaşlara yüklendiğini belirterek, konut projeleriyle personelin yaşam standartlarını iyileştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Bakanlığın adalarda başta askeri personel olmak üzere doktor ve öğretmenlerin de faydalanabileceği konutlar inşa edeceğini bildirdi.

Dendias, bütçe görüşmeleri sırasında Mecliste yaptığı konuşmada, ülke savunması için alınacak modern araçların maliyetinin vatandaşlara yüklendiğine dikkati çekerek, "Yunan vergi mükelleflerinin her bir avrosunun sadece gerekli olduğu ve ulusal bir stratejiye hizmet ettiği halde harcanacağını garanti etmek benim görevimdir." dedi.

Modern dönemde silahlı kuvvetlerin rolünün sadece askeri alanla sınırlı kalmadığına işaret eden Dendias, sonbaharda Yunanistan'ın Teselya Bölgesi'nde yaşanan sel felaketleri gibi iklim krizi olaylarının silahlı kuvvetlerin gerekliliğini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.

İlk etapta 13 Ege Adası'nda 500 konut

Dendias, silahlı kuvvetler personelinin yaşam standartlarının iyileştirilmesinin Bakanlığın öncelikleri arasında olduğunu belirterek, bundan dolayı toplam 1400 konutun inşa edileceği projeyi planladıklarını bildirdi.

Projenin, Kalkınma ve Yatırım Bakan Yardımcısı Nikos Papathanasis ile yürütüleceğini anlatan Dendias, "İlk etapta barınma maliyetinin çok yüksek olduğu ve Yunan kamusunun verdiği maaşlarla bu maliyetleri karşılamanın mümkün olmadığı 13 Ege Adası'nda 500 konut için finansman sağlanacak ki personelimiz saygıdeğer bir şekilde yaşayabilsin." diye konuştu.

Barınmanın diğer kamu personeli için de sorun teşkil ettiğine dikkati çeken Dendias, yapılacak konutların yüzde 15'inin başta doktorlar ve öğretmenler olmak üzere diğer kamu personeli için de kullanılacağını belirtti.

Özellikle turizmin yoğun olduğu yaz aylarında adalarda konut kiraları çok arttığı için devlet memurları bu kiraları karşılamakta zorlanıyor.