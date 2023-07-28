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Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Türk Karasularına Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 3 Düzensiz Göçmen

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Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot içindeki göçmenleri kurtarmak için harekete geçti.

Datça ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 3 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 3 düzensiz göçmen kurtarıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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