Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildiler: 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı geri itme olayında toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Yunanistan güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen iki ayrı geri itme olayında toplam 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Datça ilçesi açıklarında gece saatlerinde lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sabah saatlerinde ise yine Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 15 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz 34 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA