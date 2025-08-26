Yunanistan Sağlık Sistemi Krizde: Personel Yetersizliği ve Uzun Bekleme Listeleri Sorunları

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu Başkanı Mihalis Yannakos, ülkenin sağlık sisteminde ciddi sorunların bulunduğunu, personel yetersizliği ve uzun bekleme listelerinin sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırdığını vurguladı. Yannakos, Yunanistan'ın AB ülkeleri arasında en yüksek 'karşılanmamış sağlık ihtiyaçları' oranına sahip olduğunu belirtti.

Yunanistan Kamu Hastaneleri Çalışanları Federasyonu (POEDIN) Başkanı Mihalis Yannakos, ülkenin sağlık sisteminde yaşanan sorunlara dikkati çekerek, personel yetersizliği, uzun bekleme listeleri ve altyapı eksikliklerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını söyledi.

Yannakos, katıldığı bir televizyon programında, Sağlık Bakanlığı verileri ile Eurostat araştırmasını değerlendirerek, Yunanistan'ın Avrupa Birliği ülkeleri arasında "karşılanmamış sağlık ihtiyaçları" alanında açık ara ilk sırada yer aldığını belirtti.

Uzun bekleme listeleri ve altyapı eksikliklerinin vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştırdığını kaydeden Yannakos, "Bu olumsuz birincilik, geçmiş yıllarda uygulanan kemer sıkma politikalarının sağlık sistemi gibi temel sosyal hizmetlere verdiği zararı ortaya koyuyor. Bugüne kadar da yeterince telafi edilmedi." ifadelerini kullandı.

Temel sorunun, personel eksikliği ve aile hekimi sisteminin başarısızlığı olduğuna vurgu yapan Yannakos, diş sağlığı gibi alanlarda kamu hizmetlerinin sınırlı olmasının, vatandaşların en çok mağduriyet yaşadığı konular arasında olduğuna dikkati çekti.

